Пять лет спустя после минувших выборов политический диалог между Беларусью и Литвой строится на угрозах, шантаже и обещаниях санкций, пишет Новая газета.





На уровне Евросоюза список белорусских чиновников, которые попадут под санкции, пока не определен: по данным немецкой газеты Die Welt, Германия выступает против включения в список Лукашенко, чтобы иметь возможность поддерживать с ним хоть какие-то политические контакты; позицию Германии поддерживают Италия с Францией. Страны Балтии решили не ждать результатов долгих европейских переговоров и 31 августа обнародовали свой санкционный список, куда вошли 30 белорусских должностных лиц. Помимо Александра Лукашенко, туда попал его сын Виктор Лукашенко, занимающий пост помощника по национальной безопасности, глава администрации президента Игорь Сергеенко и его замы, руководители Центральной избирательной комиссии, министр внутренних дел Юрий Караев, министр юстиции Олег Слежевский, председатель следственного комитета Алексей Волков и их заместители. В общем, все те, кто поучаствовал в фальсификации выборов, и те, кто ответственен за дальнейшее силовое подавление протеста и многочисленные избиения и пытки мирных протестующих.





В отношении этих лиц отныне действует бессрочный запрет на посещение стран Балтии.





Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Фото: EPA





«Латвия решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа, избиение мирных демонстрантов и репрессии против журналистов и активистов в Беларуси. Этим шагом мы подаем мощный сигнал о том, что такие действия неприемлемы для Латвии и виновные в них нежелательны. Мы также призываем Европейский Союз не откладывать принятие подобных решений», — прокомментировал принятие санкционного списка глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.





Можно сказать, что балтийские страны поторопились и решили не дожидаться реакции своих европейских коллег. Но Лукашенко сам делает все, чтобы оправдать свое пребывание в списке.





Новость о санкциях он прокомментировал так:





«Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю».





По мнению Лукашенко, более крупные страны — в отличие от Литвы, Латвии и Эстонии — понимают, что не стоит ссориться с Беларусью, потому что она может закрыть для них транспортный коридор на восток. Также Лукашенко посоветовал балтийским странам «поаккуратнее накатывать на Лукашенко и Беларусь», чтобы не рисковать «получить от своего народа так в зубы, что этих зубов не останется».

Ну что ж, каков президент — таков и уровень политической дискуссии. Александр Лукашенко пригрозил странам Балтии ответными санкциями, пообещав в сфере транспортировки грузов переориентироваться с балтийских на российские порты. «Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду», — заявил он.





Проблема в том, что, увлекаясь угрозами, Александр Лукашенко очень вольно обращается с фактами. Отказаться от использования литовских портов он пригрозил еще в конце августа, заявив: «Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место».





Во-первых, от бюджета Литвы белорусский транзит составляет, по расчетам главного экономиста Swedbank, 0,03%.





Во-вторых, потенциальный отказ от использования литовских портов будет исключительно реализацией обид Лукашенко. Например, терминал насыпных грузов в Клайпедском морском порту на 30% принадлежит белорусской компании «Беларуськалий» — будет странно не использовать инфраструктуру, которая частично принадлежит национальной компании. Кроме того, и это признает сам Лукашенко, переориентироваться на Россию будет дороже.





Оскорбления и угрозы вряд ли прекратятся. Балтийские политики комментируют каждый шаг Лукашенко против граждан Беларуси: латвийский МИД уже призвал отпустить Марию Колесникову, а глава МИД Литвы заявил, что «похищение Колесниковой в Минске — это позор».





При этом протестующих в Беларуси страны Балтии поддерживают не только словами и политическими заявлениями. На днях Латвия отметила, что примет 10 белорусских компаний, которые хотят переехать в Европу. Министерство экономики Литвы тоже пригласило к себе белорусских специалистов, а министерство иностранных дел Литвы разрешило въезд 64 беженцам. Латвия лоббирует перенос чемпионата мира по хоккею в другое место. И вся эта активность балтийских стран, очевидно, совсем не нравится Лукашенко.







