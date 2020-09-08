Политолог: Лукашенко делает непростительно много ошибок





"Похищать надо менеджеров, которые организуют протест; при этом ни в коем случае нельзя трогать людей, являющихся его символами. Протест держится на эмоциях, а атака на символ лишь подхлестнёт эти эмоции.





При всем уважении к Колесниковой, да и к остальным членом Координационного совета оппозиции, не они являются драйверами оппозиционных выступлений. Таковых вообще нет. Белорусский протест — из тех, что называются leaderless. Организуется он абсолютно спонтанно — именно за счёт эмоций. Сейчас последних добавится. Это как бензина в костёр плеснуть.





Лукашенко делает непростительно много ошибок. Впрочем любой каудильо, подменивший политику администрированием, рано или поздно растеряет политические навыки и придёт к тому, к чему пришёл экс-президент Белоруссии. Под занавес своей карьеры выглядеть он будет как заплывший дряблым жиром бывший боксёр, пропускающий от дерзкого новичка удар за ударом", -- написал Галлямов.



