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Политолог: Лукашенко делает непростительно много ошибок

Политолог Аббас Галлямов считает, что Александр Лукашенко в очередной раз продемонстрировал неспособность действовать рационально.

   

"Похищать надо менеджеров, которые организуют протест; при этом ни в коем случае нельзя трогать людей, являющихся его символами. Протест держится на эмоциях, а атака на символ лишь подхлестнёт эти эмоции.

При всем уважении к Колесниковой, да и к остальным членом Координационного совета оппозиции, не они являются драйверами оппозиционных выступлений. Таковых вообще нет. Белорусский протест — из тех, что называются leaderless. Организуется он абсолютно спонтанно — именно за счёт эмоций. Сейчас последних добавится. Это как бензина в костёр плеснуть.

Лукашенко делает непростительно много ошибок. Впрочем любой каудильо, подменивший политику администрированием, рано или поздно растеряет политические навыки и придёт к тому, к чему пришёл экс-президент Белоруссии. Под занавес своей карьеры выглядеть он будет как заплывший дряблым жиром бывший боксёр, пропускающий от дерзкого новичка удар за ударом", -- написал Галлямов.
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