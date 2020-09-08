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Лукашенко предупредили и напомнили - ЕС работает над санкциями

Глава МИД Германии Хайко Маас в очередной раз предупредил Александра Лукашенко.

 Он отреагировал на жесткие задержания участников акций протеста в Беларуси: "Это неприемлемо!". Маас обеспокоен судьбой оппозиционерки Марии Колесниковой, которую схватили неизвестные в центре Минска 7 сентября (обеспокоены её судьбой и в Великобритании), пишет euroradio.fm


"Если Лукашенко не изменит свой курс, мы будем реагировать", — пообещал министр в Twitter. Он напомнил, что ЕС работает над санкциями, которые ждут официа льный Минск.
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