Лукашенко предупредили и напомнили - ЕС работает над санкциями
Глава МИД Германии Хайко Маас в очередной раз предупредил Александра Лукашенко.
Он отреагировал на жесткие задержания участников акций протеста в Беларуси: "Это неприемлемо!". Маас обеспокоен судьбой оппозиционерки Марии Колесниковой, которую схватили неизвестные в центре Минска 7 сентября (обеспокоены её судьбой и в Великобритании), пишет euroradio.fm
"Если Лукашенко не изменит свой курс, мы будем реагировать", — пообещал министр в Twitter. Он напомнил, что ЕС работает над санкциями, которые ждут официа льный Минск.
07:41 08/09/2020
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