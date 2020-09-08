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Светлана Тихановская сегодня выступит в ПАСЕ

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во вторник, 8 сентября, как ожидается, выступит в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).



В сообщении ПАСЕ говорится, что Тихановская, которая находится в добровольном изгнании в Литве, будет участвовать в «обмене мнениями об обстановке в Беларуси, сложившейся после проведения 9 августа президентских выборов».

Беларусь не является членом Совета Европы, но с тех пор, как ее статус «специального гостя» был приостановлен в 1997 году, Совет продолжал диалог с белорусскими властями.
"Белорусский партизан"
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