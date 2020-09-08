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Подробности: Родненков и Кравцов поехали искать Колесникову и тоже пропали

О том, как вчера пропала Мария Колесникова, знают, наверное, все. Неизвестные вкинули ее в микроавтобус с надписью "Связь" возле Национального художественного музея. Но появились интересные подробности, как пропали ее соратники по координационному совету Антон Родненков и Иван Кравцов.

Подробности: Родненков и Кравцов поехали искать Колесникову и тоже пропали
Иван Кравцов
Выяснилось, что, как только стало известно, что Мария Колесникова пропала, ее товарищи посмотрели геолокацию ее телефона и обнаружили его дома у Марии Колесниковой, недалеко от места, где ее задержали, пишет "Коммерсант".

Антон Родненков и Иван Кравцов, надо отдать им должное, сразу туда поехали. Они предположили, что, видимо, Марию Колесникову повезли домой на обыск.

Дверь в подъезд была открыта, они вошли, поднялись, подошли к ее квартире. Долго звонили в дверь, но никто не открывал, и за дверью было тихо, сколько они ни слушали. Тогда они спустились, позвонили Максиму Знаку и сказали, что выходят, что не нашли ее и что с ними все нормально.

Собственно говоря, после этого они и сами перестали отвечать на звонки. Геолокация показывала, что телефон Ивана Кравцова где-то недалеко, у здания Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией или в самом здании. 

"Если бы это была спецоперация по задержанию всех нас, то, конечно, и я бы вряд ли сейчас разговаривал с вами. Я в этот момент, кстати, был в офисе моей юридической фирмы, где я партнер, причем был-то впервые с мая… Но если бы, повторяю, хотели задержать всех, то всех бы сразу в одно время и задержали, где бы мы ни находились. А так, Антон и Ваня сами, можно сказать, туда потом, через какое-то время, получается, приехали…" -- рассказал Максим Знак.

Напомним, что у Ивана Кравцова вчера прошел обыск. Проводил его именно ГУБОПиК. 
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