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Мария Колесникова в течение дня так и не нашлась

Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения.


В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут.

Об этом сообщает Телеграм-канал штаба Виктора Бабарико.

Сегодня адвокаты Марии уведомили и КГБ, и Следственный комитет о том, что они готовы подключиться к процессу своей подзащитной, но реакции не последовало. Где Мария Колесникова до сих пор непонятно. Со слов очевидцев известно только, что утром возле Национального художетвенного музея ее запихнули в микроавтобус с надписью "Связь". 
"Белорусский партизан"
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