



Среди тем, которые группа должна разработать и подготовить, — предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти по вопросам, предполагающим вовлечение в их решение президента Республики Беларусь. В том числе:





административно-территориальное устройство, утверждение генпланов, архитектурной и градостроительной деятельности; наименование административно-территориальных единиц, установление местной геральдики;

согласование кадровых назначений;

изъятие и предоставление земельных участков, работы с госимуществом.





В состав межведомственной группы вошли:





Снопков Николай Геннадьевич — первый заместитель премьер-министра (руководитель межведомственной рабочей группы);

Слижевский Олег Леонидович — министр юстиции (заместитель руководителя межведомственной рабочей группы);

Бобер Николай Павлович — главный инженер РУП «Белгипрозем»;

Караник Владимир Степанович — председатель Гродненского облисполкома;

Мательский Андрей Францевич — директор Национального центра правовой информации;

Матусевич Дмитрий Феофанович — председатель Госкомитета по имуществу;

Мицкевич Валерий Вацлавович — зампредседателя Палаты представителей Национального собрания;

Скобялко Денис Константинович — начальник юридического управления аппарата Совмина;

Турчин Александр Генрихович — председатель Минского облисполкома.