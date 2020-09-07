+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Украинский посол вернулся в Минск, но двусторонние отношения остаются «на паузе»

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины.

Об этом Радио Свобода сообщили в посольстве Украины в Минске.

На вопрос Радио Свобода, как будут дальше строиться отношения между Киевом и Минском, Игорь Кизим ответил:

- Как уже отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, официальные контакты между нашими странами сейчас приостановлены. В то же время дальнейшее развитие украинско-белорусских отношений будет зависеть от многих факторов, в том числе от развития ситуации непосредственно в Беларуси, а также от интеграционных процессов в рамках Союзного государства Беларуси и России.

17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что впервые в истории Министерство иностранных дел Украины отозвало своего посла в Беларуси в Киев для консультаций «относительно оценки перспектив украинско-белорусских отношений в новой реальности.

Он напомнил, что Беларусь передала в Россию 32 из 33 задержанных вагнеровцев, несмотря на то, что «имела все правовые и моральные основания передать их Украине», и что Александр Лукашенко «неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси».

В конце августа Кулеба заявил, что Украина заморозила контакты с официальным Минском. По его словам, украинская сторона планирует восстановить отношения, если это перестанет наносить моральный и репутационный урон официальному Киеву.

Он также сообщил, что Украина присоединилась к заявлению Евросоюза по ситуации в Беларуси. В заявлении от 11 августа ЕС предупреждает о "глубоком пересмотре" отношений с Минском и возможности санкций. Евросоюз заявил, что президентские выборы в Беларуси «не были ни свободными, ни честными».

В МИД Беларуси в ответ заявили, что Минск не ставил диалог с Украиной "на паузу":

"Это не просто нажатие кнопки на плеере. Это конкретный ущерб тесным многогранным отношениям двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага полностью лежит на украинской стороне, а также, как мы видим, на его старших партнерах по внешней политике. Со своей стороны мы готовы продолжать сотрудничество на всех уровнях и в той степени, в которой готовы Украина и ее дружественный и братский народ", - заявили в МИД Беларуси.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]