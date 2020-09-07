Виктор Бабарико рассчитывает, что усилия оппозиции увенчаются успехом









"Когда доходит какая-то информация от Виктора Дмитриевича, он всем передает привет, рассчитывает на то, что все наши усилия неизменно в ближайшем будущем увенчаются успехом", - сказал Знак в ходе стрима в понедельник.





Он также сообщил, что штаб находится на связи с родственниками не только Виктора и Эдуарда Бабрико, а и ряда других ранее задержанных людей.





У всех "как врачи говорят, стабильное состояние", заметил Знак. "В той мере, в какой это возможно, держатся. Находятся понятно в каких условиях, в заключении, но тем не менее, отправляют письма, шлют наружу свои лучики оптимизма", - добавил он.





Как сообщалось, Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня. Следствие ранее заявляло, что в "Белгазпромбанке" была создана организованная преступная группа. Бабарико обвиняется в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. Всего по "делу Белгазпромбанка" проходит около 30 человек, в том числе 6 членов правления банка. Расследование ведет КГБ Беларуси.