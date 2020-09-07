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Карбалевич: Чем больше власти будут применять грубую силу, тем большим будет сопротивление

Политический обозреватель — об итогах воскресных акций, которые прошли в Минске, областных центрах и других городах страны.


По мнению Валерия Карбалевича, «Марш единства» прошел по традиционной схеме в традиционном масштабе.

— Новым стало то, что возрос масштаб репрессий со стороны силовых структур. Брутальные задержания возобновились на этой неделе и сегодня. Власти зажимают гайки и только в одну сторону, но очень осторожно и постепенно, шаг за шагом, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог.

На этом фоне прежний масштаб акции говорит о том, что эти репрессии не помогают сбить протестный потенциал, что общество готово к этому и готово продолжать протестовать.

По словам Валерия Карбалевича, подключение к протестам студентов придало новый импульс.

— Я вижу сейчас временное равновесие. Ни одна сторона не может начать решительное наступление, которое бы привело к победе.

Эксперт также прокомментировал столкновения народа с ОМОНом, распыление слезоточивого и перцового газа в Минске.

— Чем больше власти будут применять грубую силу против протестующих, тем больше будут попытки сопротивляться с их стороны. Похожее было первые три дня после выборов. Вполне реальна такая тенденция.

— Традиционным стало отключение мобильного интернета во время проведения акции. В сети пользователи обсуждают, что об ухудшении качества услуг предупреждает только компания A1, которая ссылается на распоряжение  уполномоченных государственных органов.

— В Беларуси не принято клиентов предупреждать об ухудшении качества услуг. Поскольку монополисты, и не скажешь: я перейду к другому. Все под одним колпаком. Это тоже работает на власть, потому что монополизм плохо влияет не только на конкуренцию, но и на политическую свободу.
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