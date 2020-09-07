– Вчера протестные марши закончились массовыми задержаниями. Почему власти отказались от прежней тактики простого созерцания?





– Предполагалось, что протесты должны спасть сами по себе, нужно лишь немного пдождать, пока люди выпустят пар. Но этого не произошло, а по-прежнему стоит задача добиться, чтобы люди не выходили на улицу.





Протесты создают негативный фон для Лукашенко в переговорах с Путиным и все больше расшатывают систему внутри – при этом понятно, что экономическая ситуация сложная, и неизвестно, чего ожидать наступившей осенью.





– Что вы имеете в виду, говоря о негативном фоне для Лукашенко в переговорах с Путиным?





– Протесты ослабляют его переговорные позиции. Лукашенко важно сейчас вернуться в состояние сильного лидера, который полностью контролирует ситуацию в стране, власть (не легитимность) которого все признают.





Но если протест продолжается уже месяц, если огромное количество людей так или иначе демонстрирует свое несогласие с официальными результатами выборов и политикой властей – все это делает из Лукашенко хромую утку, позиции которой внутри страны очень ослаблены.





Соотвественно это ослабляет его переговорные позиции в Кремле. Сейчас генеральная задача для руководства Беларуси: получить финансовую поддержку, льготы по покупке энергоносителей, по доступу на российский рынок и т.д. А слабый глава государства, конечно, может добиться много меньшего.





Кроме того, чем дольше будут длиться протесты в Беларуси, тем отчетливее в Кремле будут приходить к осознанию необходимости транзита власти в нашей стране, а не сохранению Лукашенко на посту главы государства.





– К чему приведут массовые задержания: протест схлынет или будет обострение?





– У меня нет ощущения, что протест схлынет. Возможно, массовые выступления будут продолжаться, но при этом будет изменена их форма.





Нынешняя ситуация в Беларуси не имеет силового решения. Решение должно быть политическим. Но, к сожалению, власти даже близко не подступили к осознанию необходимости широкого политического диалога, чтобы найти выход из кризиса.





Мне кажется, что ставка на силовые методы не принесет результатов. В конце концов, все проблемы, приведщие к протестам, не решаются.





– Вчера Караев заявил, что более гуманной милиции нет нигде в мире, попросил не троллить МВД синяками. Но во время протестов погибло несколько мирных граждан, а вчера мы видели, как милиционеры во главе с руководителем ГУБОПиК громят витрины. Какой может быть объективная оценка действий МВД?





– Конечно, МВД постоянно и на системной основе нарушает свои же установленные законом правила. Это продолжается с первых дней после выборов, когда мы видели непропорциональное применение силы, нарушения всех установленных норм законодательства по обращению с задержанными – применение к ним пыток и избиений.





Таких фактов слишком много, чтобы можно было их упаковать в рассказы про фейки.





И многие практики продолжаются: например, на людей нападают, не представляясь, не нося опознавательных знаков.





По большому счету можно говорить о том, что происходит разложение белорусских правоохранительных органов и принуждение их к ежедневному нарушению закона на всех уровнях – от руководства различных подразделений до рядовых сотрудников.





Это очень плохой знак вообще для Беларуси как государства.





– В понедельник утром неизвестные задержали Марию Колесникову. Возможно, мы наблюдаем продолжение практики по выдавливанию из страны заметных персон, олицетворяющих оппозицию. Считаете ли вы эту практику эффективной?





– Уверенно что-то утверждать пока рано, т.к. эту практику только начали применять. Но мне кажется, что эта тактика окажется малоэффективной. Те люди, которые были выставлены за пределы Беларуси, очень мало были связаны с собственно организацией протестов. А это основная проблема сейчас для властей.





Хотя если мы говорим о возможности политического диалога внутри страны, то, не исключено, есть политический смысл в ослаблении группы, оказавшейся на гребне альтернативной президентской кампании.