Задержание Колесниковой: МВД не располагает информацией
МВД Беларуси не располагает информацией о предполагаемом задержании трех сотрудников Координационного совета, сообщила агентству "Интерфакс-Запад"официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в понедельник.
"Информацией не располагаем", - сказала Чемоданова
Как сообщалось, несколько членов координационного совета перестали выходить на связь утром в понедельник. " На связь не выходит член президиума Мария Колесников, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов", - сообщил "Интерфаксу" член президиума совета Максим Знак.
Местонахождение этих сотрудников совета неизвестно.
14:29 07/09/2020
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