Задержание Колесниковой: МВД не располагает информацией

"Информацией не располагаем", - сказала Чемоданова





Как сообщалось, несколько членов координационного совета перестали выходить на связь утром в понедельник. " На связь не выходит член президиума Мария Колесников, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов", - сообщил "Интерфаксу" член президиума совета Максим Знак.





Местонахождение этих сотрудников совета неизвестно.