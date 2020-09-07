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Задержание Колесниковой: МВД не располагает информацией

МВД Беларуси не располагает информацией о предполагаемом задержании трех сотрудников Координационного совета, сообщила агентству "Интерфакс-Запад"официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в понедельник.

"Информацией не располагаем", - сказала Чемоданова

Как сообщалось, несколько членов координационного совета перестали выходить на связь утром в понедельник. " На связь не выходит член президиума Мария Колесников, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов", - сообщил "Интерфаксу" член президиума совета Максим Знак.

Местонахождение этих сотрудников совета неизвестно.
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