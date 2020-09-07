



"Режим занимается террором, по-другому это не назовешь. Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного Совета.





Но это нас не остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов”, - написала Светлана Тихановская своем телеграме Пул Первой.