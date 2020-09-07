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У семьи "кошелька Лукашенко" Пефтиева нашли недвижимость в Лондоне на $24 млн

Британская The Times и немецкая антикоррупционная организация Transparency International опубликовали расследование, согласно которому жена и дочери белорусского олигарха Владимира Пефтиева, которого в начале 2000-х называли «кошельком последнего диктатора Европы», владеют 12 квартирами в Вест-Энде в Лондоне стоимостью около 18 миллионов фунтов стерлингов (почти $24 млн по актуальному курсу)

У семьи "кошелька Лукашенко" Пефтиева нашли недвижимость в Лондоне на $24 млн
Владимир Пефтиев, архивное фото
Рэйчел Дэвис Тека, глава отдела правозащитной деятельности Transparency International UK, в комментарии изданию сказала: «Британия не должна приветствовать людей, которые извлекли выгоду из коррумпированных и репрессивных режимов». Адвокаты семьи Пефтиевых от комментариев изданию отказались, передает tut.by

Последний раз в центре скандала Пефтиев оказывался в 2016 году, когда журналисты в «панамском досье» нашли 14 офшорных компаний, связанных с женой Пефтиева. Так, считают эксперты, олигарх обходил санкции ЕС.

Напомним, под санкции ЕС и США Пефтиев угодил в 2010 году. Санкции были отменены в 2014 году после апелляции.

Пефтиев стоял у истоков создания белорусского спецэкспортера вооружений «Белтехэкспорт». 

«Я вам клянусь, что я у Пефтиева никогда не то что для личных, для государственных целей ни копейки не взял. Они взяли и закосили этого мужика», — заявил Лукашенко на одной из пресс-конференций. 

В 2012 году Пефтиев объявил, что продал «Белтехэкспорт» малоизвестному российскому бизнесмену Дмитрию Гуриновичу. Вскоре, по неофициальной информации, у силовиков появились вопросы к Пефтиеву. Но, как говорят, он все порешал и ушел в тень. 

Сейчас он проводит много времени за границей, а в Беларуси строит церкви.
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