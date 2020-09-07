Рэйчел Дэвис Тека, глава отдела правозащитной деятельности Transparency International UK, в комментарии изданию сказала: «Британия не должна приветствовать людей, которые извлекли выгоду из коррумпированных и репрессивных режимов». Адвокаты семьи Пефтиевых от комментариев изданию отказались, передает tut.by





Последний раз в центре скандала Пефтиев оказывался в 2016 году, когда журналисты в «панамском досье» нашли 14 офшорных компаний, связанных с женой Пефтиева. Так, считают эксперты, олигарх обходил санкции ЕС.





Напомним, под санкции ЕС и США Пефтиев угодил в 2010 году. Санкции были отменены в 2014 году после апелляции.





Пефтиев стоял у истоков создания белорусского спецэкспортера вооружений «Белтехэкспорт».





«Я вам клянусь, что я у Пефтиева никогда не то что для личных, для государственных целей ни копейки не взял. Они взяли и закосили этого мужика», — заявил Лукашенко на одной из пресс-конференций.





В 2012 году Пефтиев объявил, что продал «Белтехэкспорт» малоизвестному российскому бизнесмену Дмитрию Гуриновичу. Вскоре, по неофициальной информации, у силовиков появились вопросы к Пефтиеву. Но, как говорят, он все порешал и ушел в тень.





Сейчас он проводит много времени за границей, а в Беларуси строит церкви.



