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Минская милиция утверждает, что не задерживала Колесникову

Минская милиция не задерживала члена президиума координационного совета Марию Колесникову, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в ГУВД Мингорисполкома в понедельник.


"Минская милиция ее не задерживала", - сказали в ГУВД.

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова "пока ничего не может сообщить" о предполагаемом задержании члена президиума КС.

Как сообщалось, о возможном задержании Колесниковой сообщил член президиума координационного совета Павел Латушко. "Мы получили подтверждение о том, что, предположительно, Марию задержали в центре Минска", - сказал он.

Он добавил, что еще несколько представителей совета не выходят на связь. "Антон Родненков и Иван Кравцов не выходят на связь. Мы также получили этому подтверждение. Где они и что с ними неизвестно", - сказал он.

Латушко предположил, что возможное задержание Колесниковой связано с ее деятельностью в совете. "Мы можем лишь предполагать, но очевидно, что власти делают все, чтобы максимально воспрепятствовать работе совета", - сказал он.

Ранее портал TUT.by со ссылкой на очевидцев сообщил, что "Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении".
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