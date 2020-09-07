Об этом TUT.BY рассказала читательница Анастасия, на глазах которой все и произошло.





По словам Анастасии, произошло все около 10.05 возле Национального художественного музея. Анастасия шла от проспекта Независимости в сторону музея, услышала стук каблуков, обернулась и увидела Марию Колесникову.





— Я ее видела вживую до этого, поэтому я ее узнала. Я еще хотела подойти к ней, поговорить, поблагодарить, а потом передумала, решила, что человек и так устает. Я прошла вперед, и в какой-то момент еще подумала, что обернуть и покажу Маше сердечко. Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью «Связь» на борту и сзади была марка «Соболь».





Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в мироавтобус и они уезжают, — рассказывает Анастасия.





Снять происходящее на телефон девушка не решилась, поскольку была слишком близко к неизвестным людям в масках и побоялась, что ее тоже задержат.





Телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает.





Колесникова шла в почтовое отделение на улице Энгельса, чтобы забрать какой-то пакет, который пришел ей из КГБ. Об этом она за несколько минут до похищения рассказала редактору @euroradio Дмитрию Лукашуку.





Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков в 10.13 сказал TUT.BY, что о ее исчезновении узнал от TUT.BY и стал выяснять, где она находится. В 11 часов телефон Родненкова стал недоступен.





— Где находятся Мария и Антон я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с исполнительным секретарем Совета Иванов Кравцовым, — сказал TUT.BY член Координационного совета Максим Знак.







По последней информации, Ивана Кравцова задержали неизвестные. Предположительно возле Книгарни на проспекте Независимости, сообщает @motolkohelp



