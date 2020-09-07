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Европа назвала срок ввода санкций против властей Беларуси

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек обозначил сроки ввода санкций в отношении властей Беларуси, сообщает ТАСС.

Глава МИД Чехии указал, что ограничительные меры вступят в силу не позднее 21 сентября. По его словам, изначально в санкционный список входило 20 лиц, ответственных за манипуляции в ходе прошедших в Беларуси 9 августа президентских выборов и применение силы против участников акций протеста.

Однако, пояснил Петржичек, Европа вновь наблюдает жестокое обращение с мирными демонстрантами, так что данный список в ближайшие дни может расшириться.

По словам министра, цель Евросоюза — начать переговоры между белорусскими властями и оппозицией. Кроме того, руководство республики должно выполнить обязательства, проистекающие из членства Беларуси в ОБСЕ, и обеспечить, в частности, деятельность миссии этой международной организации в Беларуси.

4 сентября газета Die Welt сообщила, что президент Беларуси Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Беларусью.

О планах ввести санкции против первых лиц Беларуси ранее сообщали источники в Евросоюзе. Готовящиеся ограничительные меры могут затронуть до 20 человек. Представители альянса отказываются признавать результаты выборов и легитимность Лукашенко.

После президентских выборов в Беларуси, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80% голосов, там начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали десятки людей.
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