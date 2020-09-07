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Белковский: Лукашенко дает понять, что ради российского покровительства готов на все

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко пытается добиться покровительства России в ситуации с протестами. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил 5 сентября в эфире радиостанции "Эхо Москвы".



"Сейчас Александр Григорьевич дает понять, что ради российского покровительства он готов на все. Но кто ж ему верит? Ему не верит ни один человек в мире", – сказал он.

Политолог предположил, что "никакой любви" к Лукашенко у президента РФ Владимира Путина нет, потому что тот "кидал Россию многократно".

"Компромисс здесь возможен. Возможна и легализация военной базы России в Беларуси, что исключит интеграцию Беларуси в НАТО и тем самым удовлетворит Владимира Путина в этом смысле и вопросе. В том числе и по поводу сохранения радиолокационной станции "Волга", которая считается важной частью российской системы раннего предупреждения о ракетном нападении. И так далее", – объяснил Белковский.

По его словам, "возможны и более грубые и брутальные варианты типа создания объединенных вооруженных сил Союзного государства".

"Это означает не объединение армий, а создание некоего единого контингента, частично состоящего из россиян, частично из белорусов, который будет расквартирован в Беларуси и наводить ужас на всех", – отметил политолог.
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