Караев предупредил протестующих
В МВД Беларуси заявили о готовности к силовым действиям протестующих Глава Министерства внутренних дел Беларуси Юрий Караев рассказал о примете нашего времени.
По словам министра, сейчас девочки становятся в сцепку, охраняя мальчиков.
По этому поводу уже пошли шутки, что таких девочек можно брать в армию, а мальчиков – к плите.
Такие девочки, если они охраняют мальчиков, становясь в боевые «сцепки».
фото: Наша нива
Силовики на акциях протеста девочек и женщин стремятся не трогать.
Караев высказался о вероятности силовых акций протестующих.
Про силовую акцию скажу так: она возможна, – цитирует министра телеканал СТВ.
Никто не исключает, что у таких людей еще «не весь пыл загас».
Юрий Караев заявил о тщетности попыток силовых акций.
ОМОН на месте, внутренние войска на месте.
Если кто-то решит попробовать еще раз силовым путем, мы не дрогнем, – резюмировал он.
При этом силовики не будут стремиться провоцировать. Все должно решаться мирно.
09:57 07/09/2020
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