+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Цинизм дня: Караев назвал белорусских милиционеров самыми гуманными в мире

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев выразил уверенность, На сегодня остаются в больницах 30 силовиков "с тяжелыми увечьями" после массовых протестов в стране, сообщил глава МВД Беларуси.


Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев выразил уверенность, что более гуманной и хладнокровной милиции, чем в Беларуси, больше нигде не найти. Об этом в воскресенье, 6 сентября, он сказал в эфире передачи «Неделя» на телеканале СТВ.

«Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире, я в этом уверен», — цитирует telegraf.by сказал Караев.

По мнению Караева, белорусскую милицию пытаются «затроллить какими-то синяками». Однако, по его словам, «с девятого по десятое» было намеренно совершено восемь наездов автомобилей на сотрудников милиции.

«У некоторых тройные переломы. Слава богу, что все живы. Это можно сравнить с синяками?» — подытожил министр.

Также, Караев рассказал, что в Могилевской области, якобы, пьяные люди облили автомобиль ГАИ бензином из канистры.

«Милиционеры смогли выбить зажигалку из рук хулигана с помощью палки. Один из сотрудников применил табельное оружие, выстрелив восемь раз в воздух и три на поражение. А как бы поступила полиция Запада? Уже, наверное, от этих не осталось бы мокрого места», — считает он.


Ранее министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ признал, что сотрудники милиции и спецназа превышали свои полномочия в ходе подавления протестов.

Ранее сообщилось, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека официально опубликовало доклад по ситуации в Беларуси. В нем говорится со ссылкой на экспертов о многочисленных случаях пыток над протестующими в белорусских тюрьмах.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]