Марш мира 6 сентября: на акциях протеста в Минске в воскресенье задержано около 200 человек – правозащитники
Около 200 человек задержано в Минске в воскресенье на несанкционированных акциях протеста, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".
Фото: tut.by
Список имен размещен на сайте правозащитной организации, он дополняется, пишет interfax.by
Согласно данным правозащитников, среди задержанных есть двое граждан России, один из них – блогер Алексей Романов.
Кроме того, правозащитники сообщают о задержаниях протестующих и в других городах страны, в частности, Гродно, Бресте, Барановичах, Могилеве, Витебске, Пинске, Браславе, Щучине.
Ранее в МВД Беларуси подтвердили, что в целом по республике в воскресенье на несанкционированных массовых мероприятиях задержано свыше 100 человек. Уточненные данные ведомство планирует предоставить в понедельник.
07:57 07/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение