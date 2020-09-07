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Список имен размещен на сайте правозащитной организации, он дополняется, пишет interfax.by





Согласно данным правозащитников, среди задержанных есть двое граждан России, один из них – блогер Алексей Романов.





Кроме того, правозащитники сообщают о задержаниях протестующих и в других городах страны, в частности, Гродно, Бресте, Барановичах, Могилеве, Витебске, Пинске, Браславе, Щучине.





Ранее в МВД Беларуси подтвердили, что в целом по республике в воскресенье на несанкционированных массовых мероприятиях задержано свыше 100 человек. Уточненные данные ведомство планирует предоставить в понедельник.