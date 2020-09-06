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Президент Чехии призвал пересчитать голоса на выборах в Беларуси

Пересчет бюллетеней чешский лидер предлагает провести под международным контролем, а кто откажется - нечист.



 
Президент Чехии Милош Земан заявил, что необходимо пересчитать бюллетени на президентских выборах в Беларуси, которые прошли 9 августа, сообщает Радио Свобода.
 
"Необходимо будет пересчитать бюллетени, как это предложил контр-кандидат Лукашенко", — сказал он.
 
По словам Земана, пересчет необходимо проводить под международным контролем.
 
"И тогда будет видно, на чьей стороне правда. Любой, кто отрицает пересчет бюллетеней, показывает, что у него нечистая совесть", — полагает президент Чехии.

Он наивен, конечно. Потому что пересчитывать давно нечего. Более того, в интернете уже много свидетельств, что настоящие бюллетени для голосования сжигали.  
Напомним, что в Беларуси 9 августа прошли выборы президента, сразу после которых по всей стране начались массовые протесты и забастовки. Белорусы выступают против режима Александра Лукашенко.
 
ЦИК страны заявила, что Александр Лукашенко якобы набрал 80,08% голосов, тогда как его главный конкурент Светлана Тихановская всего 10,09%.
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