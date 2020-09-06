+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Павел Латушко обратился к силовикам

Член президиума Координационного Совета Павел Латушко записал видеообращение к силовикам.

Видеозапись опубликована в официальном телеграм-канале политика.

«Мы все живем в разных городах одной страны, на соседних улицах, в одних домах. Мы ходим в одни и те же магазины, наши дети проводят вместе время на одних и тех же детских площадках. Наши родители работают вместе, дружат, радуются нашим успехам. Мы выросли в одних и тех же условиях. Но почему вы сейчас избиваете, пытаете и хватаете нас?», — задается вопросом представитель КС.

Он говорит, что кредитные квартиры, продвижение по службе и премии достигаются страданиями тысяч сограждан и высказывает уверенность, что победа будет на стороне народа.

Латушко призывает силовиков подумать о будущем и перейти на сторону мирных граждан, чтобы «в скором времени вместе с народом отпраздновать победу».
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]