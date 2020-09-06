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Белорусские дети в Киеве: «Дядя Саша, уходи, мы хотим домой к морским свинкам»

Актриса Анастасия Шпаковская и другие белорусские семьи пикетировали посольство Беларуси в Украине. По случаю предстоящего Дня белорусской воинской славы, который отмечается 8 сентября в честь победы в битве под Оршей.
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В субботу вечером в центре Киева около полусотни представителей белорусской диаспоры, а также недавно переехавшие в целях безопасности в связи с последними событиями на родине белорусы, устроили пикет возле посольства Беларуси в Украине. Акция была приурочена 506-й годовщине легендарной битвы – 8 сентября 1514 года 30-тысячная армия ВКЛ разгромила втрое большее по численности войско Московского княжества, пишет "Солидарность".

Многие неравнодушные пришли с детьми, в том числе актриса Национального драматического театра имени Максима Горького и лидер группы Naka Анастасия Шпаковская.

Напомним, неделей ранее она сообщила, что с детьми покинула Беларусь, а за несколько дней до этого написала заявление об увольнении из театра (в нем указала, что просит уволить «по соглашению сторон с 21 августа 2020 года в связи с невозможностью работать в госструктуре в ситуации, когда государство издает преступные приказы против своего народа»).

(Ранее белорусские музыканты записали песню-протест на стихи Владимира Некляева – музыку написала Шпаковская).

Дети принесли плакаты: «Коля! Скажи своему папе, чтобы он ушел и не пугал детей», «Как прекрасен этот мир, взрослые – не сдавайтесь!», «Моих ровесников бьет ОМОН», «Дядя Саша, уходи, мы ходим домой к морским котикам!». Взрослые держали: «Свабоду Севярынцу», «Нельзя простить, нельзя забыть».

Когда немного стемнело, были зажжены файеры в память о погибших во время мирных акций протестов белорусов.

За всем в стороне спокойно наблюдал десяток полицейских.
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