Две важные развилки: решение России и неудавшаяся всеобщая забастовка





– Ситуация в Беларуси продолжает динамично развиваться, протесты не утихают, поэтому пока нельзя с уверенностью говорить, в какую сторону качнется процесс. Но можно констатировать, что протестное движение и власти уже прошли две важные развилки.





Первая заключалась в том, какое решение по происходящему в Беларуси примет Россия. На данном этапе Москва поддержала действующую власть.





Я считаю, что Россия в целом не заинтересована в сохранении Лукашенко у власти, но вместе с тем она еще меньше заинтересована в полной дестабилизации ситуации в Беларуси.





Поэтому на данном этапе Москва предпочла сохранить статус-кво и при этом политически ослабить белорусское руководство, чтобы в дальнейшем оказывать на него давление в интеграционных проектах, военно-стратегичекой сфере, экономических вопросах – например, по приватизации.





Поддержка Россией действующей власти стала, в том числе, сигналом для Запада: его вмешательство не возымеет эффекта, т.к. столкнется с контрдействиями со стороны Москвы.





Вторая развилка заключалась в том, состоится или нет всеобщая забастовка. И она не получилась – по разным причинам.





Белорусское законодательство достаточно сложное в части забастовок: не позволяет организовывать их в кратчайшие сроки, несет много рисков для рабочих и предприятий.





Требования рабочих (убрать ОМОН с улиц, снизить градус насилия, провести новые выборы) были скорее этическо-эстетическими и не относились к жизни работников, их экономическому положению. Поскольку экономических тербований они не выставляли, можно говорить о том, что в общем и целом рабочие удовлетворены своим положением.





Взвесив все «за» и «против», рабочие поняли, что не готовы терять работу, и забастовочное движение не получилось.





Был еще один важный момент: госаппарат остался лоялен руководству страны, расскола в элитах нет.





Плюс теперь добавились намеки на внутренние разногласия внутри оппозиции, протестного движения: заявлено о создании партии на базе штаба Бабарико. Существует большая вероятность, что протест будет расслаиваться, будут выделяться радикальные и менее радикальные группировки.





Совокупность всех названных факторов позволяет говорить о том, что революционный процесс теряет свою динамику.





Маятник еще может качнуться в другую сторону





– Всеобщая забастовка могла стать, пожалуй, главным рычагом влияния на руководство страны. Теперь получается, что протестное движение может мало что противопоставить властям.





По большому счету, это только уличная активность. Ее массовость сохраняется, но как показал тот же украинский опыт: уличная активность даже в виде Майдана сама по себе может ни к чему не приводить месяцами.





Но возможно ситуация существенно изменится, когда подключатся экономические факторы. Непонятно, что будет с белорусской экономикой осенью.





Если массовые акции протеста и работа с населением будут продолжаться, то маятник вполне может качнуться в другую сторону.





Власти выбрали тактику ограниченных репрессий





– Пока власти выбрали тактику ограниченных репрессий. Их применяют в отношении организаторов протестов, членов Координационого совета, отдельных госслужащих, заявивших о своей нелояльности.





Власти балансируют между устрашением и компромиссами, которые касаются, например, рабочего движения. Нет повальных увольнений с предприятий, где протестовали.





Если дальше протестное движение будет ослабевать, а уличная активность будет снижаться, то, скорее всего, в отношении активных протестующих и организаторов будут продолжаться административные и, возможно, уголовные процессы.





Не исключено, что белорусские власти используют ту же тактику, что руковоство России во время протестного движения 2012 года (Болотной площади). Там власти сначала пошли на опредеденные уступки для оппозиции, но потом много лет продолжались административные и уголовные дела против активистов.





Москва со временем может заменить Лукашенко





– Интерес России заключается в том, чтобы Беларусь шла в ее векторе внешней политики и политики безопасности. Лукашенко все-таки очень сопротивлялся этому: можно вспомнить вопросы о признании Крыма, размещении военной базы, политической интеграции.





По большому счету, Лукашенко худо-бедно суверенитет Беларуси обеспечивал. Поэтому был для Москвы неудобной фигурой. Россия, конечно, хотела бы более лояльного и сговорчивого человека ва главе Беларуси.





Но при этом полная дестабилизация ситуации в нашей стране России невыгодна, поскольку контроль над происходящим потребует очень больших усилий – и военных, и административных, и денежных.





Для России идеально было бы путем контролируемой дестабилизации заставить руководство Беларуси принять помощь, а затем контролировать проведение конституционной реформы и усилить в этот период свои рычаги влияния.