– С ними же Лукашенко ранее решал, как задушить сначала альтернативу на выборах, а потом — протесты. Душили и душат с огоньком. Мастера, ничего не скажешь. Но вот экономические проблемы при помощи омоновских дубинок и автозаков черта с два решишь.





Более того, именно силовики своим беспределом в ходе минувших выборов и после них оказали режиму медвежью услугу не только в политическом, но и в экономическом плане. Однако вождь, похоже, и впредь собирается делать на них ставку во всех сферах…





Западные инвесторы и прежде с опаской относились к стране, где твой бизнес могут в два счета национализировать именем революции (достаточно вспомнить историю с кондитерскими фабриками «Коммунарка» и «Спартак»). Теперь же, когда белорусское руководство и вовсе сорвалось с катушек, забугорные толстосумы тем более поостерегутся нести свои денежки на это поле чудес.





Более того, разбегаются и свои, кто может унести ноги. На фоне того как силовики винтят протестующих айтишников, трясут неблагонадежные с точки зрения режима компании (свежий пример — наезд на PandaDoc), ИТ-бизнес начинает уходить из Беларуси. Некоторые компании закрылись вообще, другие эвакуировали своих сотрудников, третьи — на низком старте.





Айтишники легки на подъем, им станки перевозить не надо. И такие специалисты нарасхват. В частности, их с распростертыми объятиями готова принять Украина, где решили создать аналог Парка высоких технологий. В Вильнюсе говорят, что получили запросы от 21 ИТ-компании из Беларуси о возможности переехать в Литву. И там думают принять поправки к законам, чтобы упростить такой переезд…









Если так пойдет, Беларусь вскоре и впрямь может вернуться в лихие 90-е, которыми Лукашенко пугал во время избирательной кампании. Останутся дохлые гиганты социалистической индустрии да колхозы, на которые денег не напасешься. Можно, конечно, омоновцев посадить за компы, но много они не напрограммируют.





Далее, загибается диверсификация внешнеэкономических связей, о которой белорусское начальство трубило последние годы.





…В общем, сейчас, когда Лукашенко особенно слаб, как никогда зависим от России и сам спешит сложить все яйца в ее корзину, с точки зрения интересов Кремля самое время без шума и пыли занимать командные высоты в белорусской экономике. Тогда и нынешний правитель окажется связан по рукам и ногам, и при новой власти страна особо не дернется.