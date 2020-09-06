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«Не дождетесь». Тихановская ответила на информацию о расколе в оппозиции Беларуси

Светлана Тихановская прокомментировала информацию о том, что в оппозиции Беларуси произошел раскол.


В ходе трансляции в YouTube она отметила, что по-прежнему активно взаимодействует с Координационным советом оппозиции и никакого разлада нет.

«Я не знаю, вообще, откуда пошло такое мнение, что мы разделились, что мы больше не вместе. Мы вместе, у нас есть цель, она не изменилась с предвыборной кампании, и мы все вместе к ней идем», — сказала Тихановская.

Она выразила благодарность члену президиума совета и координатору штаба экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико Марии Колесниковой за то, что та продолжает оставаться в Минске.

«Мы общаемся практически каждый день, мы координируем наши действия. Я так понимаю, что мнение о разладе пошло после того, как штаб Виктора Бабарико решил создать партию. Для нас это было немного неожиданно, но оно все равно не противоречит нашей цели. Мы будем идти параллельно», — сказала Тихановская.

«Работаем мы вместе, не дождетесь», — подчеркнула она.
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