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Премьер Польши лично примет Светлану Тихановскую

Премьер-министр Польши Матеуша Моравецкий встретится с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской в ближайшую среду, 9 августа. Об этом передают «РИА-новости».


«В ближайшую следу утром премьер встретится со Светланой Тихановской», – отметил глава канцелярии премьера Михал Дворчик.

Он также рассказал, что одной из основных тем встречи будет освобождение задержанных на акциях протеста в Беларуси.
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