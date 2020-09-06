Премьер Польши лично примет Светлану Тихановскую
Премьер-министр Польши Матеуша Моравецкий встретится с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской в ближайшую среду, 9 августа. Об этом передают «РИА-новости».
«В ближайшую следу утром премьер встретится со Светланой Тихановской», – отметил глава канцелярии премьера Михал Дворчик.
Он также рассказал, что одной из основных тем встречи будет освобождение задержанных на акциях протеста в Беларуси.
10:18 06/09/2020
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