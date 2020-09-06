Что делает в Базеле самолет Лукашенко?
В аэропорту в Базеле (Швейцария) уже неделю находится самолет Gulfstream G550, который используют Александром Лукашенко и его сын Виктор Лукашенко в качестве «бизнес-самолета», сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.
Самолет, по словам корреспондента издания Бернхарда Оденала, вылетел из Минска 30 августа вскоре после 13 часов и приземлился в Базеле через два часа.
Министерство иностранных дел Швейцарии сказало Tages-Anzeiger, что не знает, прибыл ли на этом самолете кто-то из семьи Александра Лукашенко. Согласно анонимному источнику, "хорошо знающему аэропорт Базеля", самолет прилетел на техническое обслуживание.
Однако издание сомневается, что Gulfstream G550, стоимостью около 60 миллионов долларов, который был построен в США весной 2019 года и продан Беларуси осенью того же года, требует технического обслуживания.
"Капитальные работы по техническому обслуживанию не должны быть необходимы для такого нового самолета. А если так, то почему в Швейцарии?
Впрочем, в аэропорту Базеля есть компании, которые специализируются не только на ремонте, но и на шикарном оборудовании частных самолетов», — пишет Tages-Anzeiger.
10:16 06/09/2020
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