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Что делает в Базеле самолет Лукашенко?

В аэропорту в Базеле (Швейцария) уже неделю находится самолет Gulfstream G550, который используют Александром Лукашенко и его сын Виктор Лукашенко в качестве «бизнес-самолета», сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Что делает в Базеле самолет Лукашенко?
Самолет, по словам корреспондента издания Бернхарда Оденала, вылетел из Минска 30 августа вскоре после 13 часов и приземлился в Базеле через два часа.

Министерство иностранных дел Швейцарии сказало Tages-Anzeiger, что не знает, прибыл ли на этом самолете кто-то из семьи Александра Лукашенко. Согласно анонимному источнику, "хорошо знающему аэропорт Базеля", самолет прилетел на техническое обслуживание.

Однако издание сомневается, что Gulfstream G550, стоимостью около 60 миллионов долларов, который был построен в США весной 2019 года и продан Беларуси осенью того же года, требует технического обслуживания.

"Капитальные работы по техническому обслуживанию не должны быть необходимы для такого нового самолета. А если так, то почему в Швейцарии? 

Впрочем, в аэропорту Базеля есть компании, которые специализируются не только на ремонте, но и на шикарном оборудовании частных самолетов», — пишет Tages-Anzeiger.
Свабода
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