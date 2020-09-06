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Военнослужащие США прибыли в Литву на учения на фоне обострения напряженности в Беларуси

В субботу днем ​​более дюжины танков Abrams пересекли границу Литвы из соседней Польши.

AFP

Несколько сотен американских военнослужащих начали прибывать в субботу в Литву, являющуюся членом НАТО, для участия в военных учениях у границы с Беларусью, где напряженность растет из-за спорных президентских выборов, пишет AFP.

В субботу днем ​​более дюжины танков Abrams пересекли границу Литвы из соседней Польши, партнера по НАТО.

Развертывание, которое продлится до ноября, «заранее запланировано и не связано с какими-либо событиями в регионе», говорится в заявлении министерства обороны Литвы. Литва возглавила европейскую дипломатию по Беларуси после того, как Александр Лукашенко был переизбран 9 августа на голосовании, которое, по утверждениям оппозиции, было сфальсифицировано.

Вильнюс предоставил убежище сопернику оппозиции Светлане Тихановской, и внесла Лукашенко в черный список вместе с соседями из Балтии - Эстонией и Латвией.


Лукашенко обвинил оборонный альянс НАТО в наращивании сил в Польше и Литве вдоль западной границы Беларуси. Варшава, Вильнюс и Западный оборонный союз назвали эти обвинения безосновательными.

Это не первый случай, когда США отправляют в Литву батальон войск.

Во время визита в Вильнюс в июле министр армии Райан Маккарти заявил, что Соединенные Штаты продолжат развертывание сотен военнослужащих для учений в Литве.

Три года назад НАТО развернула постоянную ротацию войск в Польше и странах Балтии.

Напомним, Минск вводит асимметричный список санкций в отношении стран Балтии в ответ на принятые ими ранее санкции против Беларуси. Санкционный список уже утвержден, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
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