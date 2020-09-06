







В интервью Financial Times он призвал ЕС противостоять влиянию России и оказать белорусской оппозиции "конкретную помощь".





Линкявичус напомнил, что Литва, как и две другие прибалтийские страны-члены ЕС, Латвия и Эстония, ввела санкции в отношении представителей белорусского правительства, в том числе Лукашенко и 29 его чиновников. По словам главы литовского МИДа, общеевропейские санкции были бы более эффективными.





Линкявичюс также призвал власти Беларуси "незамедлительно освободить" сотрудников IT-компании PandaDoc. Глава ведомства назвал в Twitter их задержание атакой на белорусский IT-сектор, охарактеризовав это как позор.





Под арестом находятся четыре человека, в том числе директор филиала американской компании и бухгалтер. Их обвинили в хищении бюджетных средств.





Ранее сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пришли с обыском в минский офис IT-компании PandaDoc. Сооснователь компании Микита Микадо, уроженец Беларуси, переехавший в США, ранее предложил финансовую поддержку силовикам, которые покинут систему правоохранительных органов страны.