







Сама Ковалькова говорила, что покинуть Беларусь ее вынудили. По ее словам, представители власти заявили ей в изоляторе, что если она не уедет, то «не выйдет очень долго».





«После суда Ковалькову поместили обратно в ЦИП [Центр изоляции правонарушителей]. Однако там она заявила о том, что ей необходимо лечение», — указали в МВД.





Представитель ведомства заявил, что Ковалькову отпустили по состоянию здоровья для лечения.





Сама Ковалькова сообщила, что ей стало плохо в изоляторе и она попросила вызвать скорую помощь. «Но вместо этого пришли люди, которые заявили, что или меня вывезут из страны, или я останусь в тюрьме надолго», — заявила она.





По словам Ковальковой, из Беларуси ее вывезли власти. «Меня вывезли из Беларуси, как раньше вывезли Светлану Тихановскую. Это становится плохой привычкой властей: вывозить или не пускать в страну граждан Беларуси», — сказала она.





Как рассказала Ковалькова, ее в капюшоне и маске положили на заднее сиденье и вывезли к пропускному пункту «Брузги», где она перешла границу. По ее словам, телефона с собой у нее не было, только визитка посла Польши в Беларуси Артура Михальского, который в итоге помог ей приехать в Варшаву.





Напомним, что Ковалькову задержали 24 августа. Сначала ее арестовали на десять суток из-за участия в митинге у Минского тракторного завода, а 3 сентября осудили еще на 15 суток за участие в другой акции протеста. Свою вину она не признала.



