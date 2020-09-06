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Как Ковалькова из изолятора попала в Варшаву: МВД пытается объясниться

Члена президиума координационного совета и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову выпустили из-под ареста по состоянию здоровья. Об этом сообщили в МВД Беларуси, передает «РИА Новости».



Сама Ковалькова говорила, что покинуть Беларусь ее вынудили. По ее словам, представители власти заявили ей в изоляторе, что если она не уедет, то «не выйдет очень долго».

«После суда Ковалькову поместили обратно в ЦИП [Центр изоляции правонарушителей]. Однако там она заявила о том, что ей необходимо лечение», — указали в МВД.

Представитель ведомства заявил, что Ковалькову отпустили по состоянию здоровья для лечения.

Сама Ковалькова сообщила, что ей стало плохо в изоляторе и она попросила вызвать скорую помощь. «Но вместо этого пришли люди, которые заявили, что или меня вывезут из страны, или я останусь в тюрьме надолго», — заявила она.

По словам Ковальковой, из Беларуси ее вывезли власти. «Меня вывезли из Беларуси, как раньше вывезли Светлану Тихановскую. Это становится плохой привычкой властей: вывозить или не пускать в страну граждан Беларуси», — сказала она.

Как рассказала Ковалькова, ее в капюшоне и маске положили на заднее сиденье и вывезли к пропускному пункту «Брузги», где она перешла границу. По ее словам, телефона с собой у нее не было, только визитка посла Польши в Беларуси Артура Михальского, который в итоге помог ей приехать в Варшаву.

Напомним, что Ковалькову задержали 24 августа. Сначала ее арестовали на десять суток из-за участия в митинге у Минского тракторного завода, а 3 сентября осудили еще на 15 суток за участие в другой акции протеста. Свою вину она не признала.
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