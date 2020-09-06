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Тихановская отказалась объяснять отъезд в Литву

Бывший кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская не стала объяснять, почему уехала в Литву.

В ходе стрима на ее YouTube-канале Тихановскую попросили «озвучить причину, зачем» она «выехала в Литву». 

«К моему большому сожалению, я сейчас не могу об этом говорить», – ответила Тихановская, не исключив, что «когда-нибудь в ближайшем будущем сможет рассказать эту историю».

Она добавила, что «пока не готова». На предположение, что это сделано «в соображениях безопасности», Тихановская ответила: «Можно и так сказать».

Напомним, что в ночь на 11 августа она покинула Беларусь после беседы с двумя высокопоставленными силовиками в кабинете главы ЦИК. 
"Белорусский партизан"
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