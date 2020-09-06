Тихановская отказалась объяснять отъезд в Литву
Бывший кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская не стала объяснять, почему уехала в Литву.
В ходе стрима на ее YouTube-канале Тихановскую попросили «озвучить причину, зачем» она «выехала в Литву».
«К моему большому сожалению, я сейчас не могу об этом говорить», – ответила Тихановская, не исключив, что «когда-нибудь в ближайшем будущем сможет рассказать эту историю».
Она добавила, что «пока не готова». На предположение, что это сделано «в соображениях безопасности», Тихановская ответила: «Можно и так сказать».
Напомним, что в ночь на 11 августа она покинула Беларусь после беседы с двумя высокопоставленными силовиками в кабинете главы ЦИК.
"Белорусский партизан"
08:11 06/09/2020
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