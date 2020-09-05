+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Задержанных на акциях протеста студентов освобождают. Правда, не всех

Отпущены 25 из 34 студентов, которые были задержаны на акциях протеста в Минске в субботу


По словам Ганусевич, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях за субботу задержано 34 студента. "Все привлечены к административной ответственности, 25 человек отпущено, девять будут находиться в местах временного содержания до суда", - рассказала она. Ганусевич пояснила, что эти девять человек "повторно привлекаются к административной ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях".

Как сообщалось, за участие в несанкционированных мероприятиях в Минске в субботу милиция задержала более 30 человек. "Все эти граждане демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала", - рассказала агентству "Интерфакс-Запад" Ганусевич.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]