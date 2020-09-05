- В общем, на сегодняшний день эта пленка, эта прослушка — это театральная постановка. И всё, точка. Это обсуждать даже — зачем это делать. Лукашенко можно обсуждать. А саму суть этих переговоров — ну, это несерьезно. Это пусть клоуны обсуждают, если честно. Это клоунада. Но клоунада полезна одному человеку, зовут его Александр Григорьевич Лукашенко.









Она полезна, конечно. Он продемонстрировал готовность лечь и поползти. Ты думаешь, он не понимает, что это такое? Вы что, действительно, считаете, что он глуп? Нет, он не глуп. У него эти прослушки каждый день в течение 26 лет. И систему того, как ведутся разговоры и переговоры международные, он неплохо знает вообще-то. Это мы можем не знать, а он знает. Не моргнув глазом.





Поэтому это театр. Радиотеатр. Есть такая история. Мы как профессионалы в радиотеатре, в радиоспектаклях можем вам сказать, что это написанные диалоги и озвученные… Знаешь как мы с тобой: «Скажите мне Серьожа, правд ли…» — вот это вот оно.



