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Bild: Глава МИД Германии обещает Лукашенко санкции, если он так и не пойдет на диалог

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что формальный президент Беларуси Александр Лукашенко «наконец должен начать диалог» и перестать игнорировать требования Европейского союза и оппозиции, иначе его ждут санкции.

«Как Евросоюз мы не признаем результаты выборов и приняли решение о санкциях. Сейчас мы этим занимаемся. Если Лукашенко не отреагируют, в дальнейшем будут введены санкции», — приводит его слова

Фото: Global Look Press 


Отметим, что издание называет Лукашенко не иначе как «диктатором». «Я требую от Лукашенко пойти на переговоры с оппозицией, провести повторные выборы и немедленно прекратить задерживать мирных протестующих и применять насилие, чтобы он уважал права человека и свободу прессы», — добавил Хаас.  Тем временем в Беларуси продолжаются ежедневные акции протеста, которые приобретают различные формы. Силовики врываются в университеты и задерживают студентов, также они задерживают представителей оппозиционно настроенных IT-компаний и членов Координационного совета и возбуждают различные уголовные дела, пишет sobesednik.ru



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