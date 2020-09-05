Ник, Майк и человек с ружьем

Во время официальной встречи с российским премьером Мишустиным Александр Лукашенко сообщил, что белорусские спецслужбы перехватили переговоры Варшавы и Берлина, из которых со всей определенностью следует: Навальный не был отравлен. Судя по выражению лица Мишустина, этот пас со стороны Александра Григорьевича не показался чиновнику слишком удачным, пишет novayagazeta.ru

Тем не менее в тот же день вечером официальное белорусское телевидение опубликовало свою «прослушку». Из разговора «Ника из Берлина» и «Майка из Варшавы» можно было узнать две вещи: во-первых, версия российских властей о том, что никакого отравления Навального не было, полностью подтверждается, во-вторых, Лукашенко оказался крепким орешком, так что дела заговорщиков Ника и Майка идут неважно.





Над прослушкой Лукашенко смеются всем интернетом, причем пользователи соцсетей никак не могут решить, что выглядит более жалко: Лукашенко с автоматом, бегающий вокруг своего минского дворца, или творчество его спецслужб. Кроме того, появились результаты экспертизы, которая указывает:





запись «телефонных переговоров Берлина и Варшавы» изготовлена в студийных условиях.





Серьезный политический вопрос заключается в том, зачем Лукашенко пытается вмешаться в расследование отравления Навального с заявлением «ничего такого не было». Ответ, по всей видимости, следует искать в том, что к сентябрю Кремль оказался единственным союзником Лукашенко. Народ Беларуси отвернулся от него, Запад не без оснований считает Александра Григорьевича преступником, а элиты и силовики готовы разбежаться, как только кончатся деньги.





Эпоха «многовекторности» в жизни Лукашенко закончилась, и теперь правильнее, пожалуй, говорить уже не о союзном, но о вассальном государстве. И вот, чтобы подготовить спасательную операцию Кремля, Лукашенко сам спешит угодить своим патронам: при помощи «прослушки по Навальному» он как умеет доказывает свою лояльность.





В политическом сленге XX века существовало понятие «полезного идиота», обозначающего иностранного друга СССР, которого цинично использовали строители социализма. Кажется, что Лукашенко, вдохновленный советской ностальгией, сейчас претендует на то, чтобы играть для Москвы именно эту роль.





Однако в действительности услуга Александра Григорьевича бесполезна и даже вредна для Кремля.





Когда самопровозглашенный президент Беларуси пытается с серьезным лицом скормить Мишустину наспех сделанный фейк (сцена сопровождается всеобщим хохотом), он рискует превратить в идиотов не только себя, но и уважаемых обитателей Кремля. Сотрудничество с Лукашенко становится опасным для последних, потому что никто не знает, какую прослушку Александр Григорьевич запишет и опубликует завтра, куда он побежит с автоматом в следующие выходные и какой приказ отдаст своим силовикам.





Пропагандист Владимир Соловьев, тонко слышащий ароматы эпохи, позволил себе публично усомниться в достоверности разговора Ника и Майка. Это разительно отличается от реакции на множество фейков, запущенных внутри России в прошлом, — от «спутниковой фотографии украинского штурмовика рядом с малазийским "Боингом"» до сюжета Первого канала о «распятом бандеровцами мальчике». Сомневаться в этих вбросах Соловьеву не положено по должности, его задача обычно заключается лишь в том, чтобы бесконечно сбивать людей с толку и, отработав один фейк, начинать готовить следующий.





Нынешняя реакция Соловьева может намекать на то, что в Кремле не готовы принять подарок Лукашенко.





Бездарное шоу, организованное в Минске, становится обузой для российских политэлит, и это значит, что у постановки скоро может смениться режиссер.



