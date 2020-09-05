Аудиозапись разговора двух людей, связанного с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и протестами в Беларуси, в пятницу вечером опубликовали анонимный белорусский телеграм-канал "Пул первого" и государственный телеканал "Общенациональное телевидение" (ОНТ), пишет Русская служба Би-би-си.





Суть короткого разговора сводится к тому, что у Польши и Германии якобы есть некие планы, частью которых являются и отравление Навального, и протесты в Беларуси. Отдельного упоминания в разговоре удостоился лично Александр Лукашенко - один из собеседников называет его "крепким орешком", которому верны чиновники и военные.





В телесюжете ОНТ этот диалог представлен как "переговоры представителей Германии и Польши, перехваченные белорусскими спецслужбами", о которых ранее российскому премьеру Михаилу Мишустину рассказывал Александр Лукашенко. Лукашенко утверждал, что запись доказывает факт фальсификации Германией результатов анализов Навального. В ФРГ возможность существования такой аудиозаписи исключили. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш назвала опубликованную белорусским ТВ запись смешной.





Разговор идет на английском языке. Оба голоса - мужские. Запись сопровождается переводом разговора на русский язык. Представитель Берлина фигурирует как "Ник", а представитель Варшавы - как "Майк".





Пользователи "Твиттера" отметили малоправдоподобную наивность формулировок и стали проводить параллели с клише из американских боевиков c примесью кадров из советских комедий.

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Некоторые сочли, что ничего странного в формулировках нет, ведь сотрудники спецслужб действительно могут вдохновляться голливудскими блокбастерами в своей работе.

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В телесюжете ОНТ не приводится никаких доказательств того, что голоса действительно принадлежат представителям Германии и Польши. Фамилии и должности участников разговора тоже не приводятся.





На записи "Майк", который якобы представляет Польшу, называет Лукашенко "крепким орешком" и отмечает, что его люди профессиональны и организованны, а армия и чиновники верны президенту Беларуси. В этой связи в "Твиттере" стали появляться мемы, в которых "крепкий орешек" превратился в "крепкий картошек".

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В свою очередь "Ник", который якобы представляет Германию, говорит, что материалы по Навальному готовы и будут переданы в администрацию канцлера. В ответ на уточняющий вопрос "Майка", действительно ли подтверждается отравление, он говорит, что это не так важно.





"Идет война, а во время войны всякие методы хороши", - говорит "Ник". "Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси. Самый эффективный путь - утопить его в проблемах России, а их немало. Тем более в ближайшее время у них выборы", - отмечает "Майк".

Пользователи соцсетей отмечают, что голоса, озвучивавшие собеседников на русском языке, больше всего похожи на пиратские озвучки американских боевиков, популярные в России в конце прошлого века. В свою очередь, белорусское телевидение сообщает, что запись уже передана российским спецслужбам.