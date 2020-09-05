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Смотреть всем! Не простим! Мужчины в гражданской одежде паковали студентов в центре Минска

На улице Карла Маркса жёстко задерживали протестующих студентов из колонны БГУ.

Смотреть всем! Не простим! Мужчины в гражданской одежде паковали студентов в центре Минска
Задержания на улице Карла Маркса / TUT.by
 Как сообщает TUT.by, в микроавтобусы без номеров заталкивали только парней.

Как сообщалось ранее, в Минске каждый день проходят акции протеста. Акции студентов 5 сентября проходят в разных частях Минска. Вчера сотрудники МВД вломились внутрь МГЛУ и начали совершать хаотичные задержания студентов.

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