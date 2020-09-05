Ольга Ковалькова уже в Варшаве

"Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги", — сообщил Родненков.

3 сентября бывшее доверенное лицо Светланы Тихановской отбыла 10-дневный срок административного ареста за участие 24 августа в акции протеста на проходной МТЗ. Однако утром того же дня стало известно, что Ковалькову осудили ещё на 15 суток за участие в митинге возле отеля "Планета" 23 августа.





Каким образом Ковалькова смогла покинуть страну, отбывая при этом очередной административный арест, пока не сообщается.