+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Ольга Ковалькова уже в Варшаве

Ольга Ковалькова покинула Беларусь. Член президиума Координационного совета оппозиции сейчас находится в Польше. Это подтвердил пресс-секретарь Совета Антон Родненков.

Ольга Ковалькова уже в Варшаве
фото: Еврорадио
"Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги", — сообщил Родненков.
 
3 сентября бывшее доверенное лицо Светланы Тихановской отбыла 10-дневный срок административного ареста за участие 24 августа в акции протеста на проходной МТЗ. Однако утром того же дня стало известно, что Ковалькову осудили ещё на 15 суток за участие в митинге возле отеля "Планета" 23 августа. 
 

Каким образом Ковалькова смогла покинуть страну, отбывая при этом очередной административный арест, пока не сообщается.
euroradio.fm
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]