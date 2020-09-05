Трамп придумал новое прозвище Байдену

ишет ru.oxu.az со ссылкой на РИА Новости.





Ранее в четверг Байден сразу по прибытии в Висконсин встретился с семьей Блейка и их адвокатами, встреча продолжалась около часа.





"Невидимый Джо сходит с самолета, хватает и трясет руку ошеломленного человека (как в старые добрые времена), потом той же рукой трогает свое лицо и маску", - описал Трамп в Twitter встречу Байдена с отцом Блейка.





Трамп написал фамилии своего оппонента как Hiden (похожее слово означает "спрятанный" или "невидимый"), тем самым намекая, что Байден в условиях пандемии коронавируса старается избегать публичных мероприятий.





Отказ от пожатия рук является одним из рекомендуемых правил во время пандемии коронавируса. Сам Трамп известен нелюбовью к рукопожатиям, он часто моет руки. В марте он признался в одном из интервью, что привык к этому только тогда, когда стал президентом и вынужден был часто приветствовать других таким образом.







