







Ранее генпрокуратура Боливии направила в Международный уголовный суд (МУС) иск о преступлениях против человечности против Моралеса и некоторых его политических соратников в связи с блокировкой автомобильных дорог в рамках общенациональной забастовки, которая якобы привела к гибели 40 человек, больных COVID-19, из-за нарушения поставок кислорода в больницы.





"Они прекрасно знают, что эти жалобы ни к чему не приведут, потому что они ложные, они являются дымовой завесой в нынешней избирательной гонке, чтобы отвлечь внимание боливийского народа от экономической, медицинской и гуманитарной катастрофы, которую переживает Боливия", - заявил Моралес.





По его словам, временное правительство страны "продолжает свою оплачиваемую клеветническую кампанию".





Временное правительство Боливии также обвиняет Моралеса в ряде преступлений, включающем растление несовершеннолетних, терроризм и коррупцию. Политик называет эти дела политическим преследованием.





Президентские выборы в Боливии состоялись 20 октября прошлого года. Оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила, что во время голосования были зафиксированы многочисленные нарушения. Тогда Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Новое руководство страны объявило о проведении новых президентских выборов, в которых Моралесу запретили участвовать в качестве кандидата. Но экс-президент, находящийся сейчас в Аргентине, руководит президентской кампанией "Движения к социализму".



