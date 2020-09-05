+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Бывшего президента Боливии обвиняют в преступлениях против человечности

Бывший президент Боливии Эво Моралес назвал выдвинутые против него обвинения в преступлениях против человечности ложными и предвыборными интригами. Об этом политик написал в своем Twitter.


 

Ранее генпрокуратура Боливии направила в Международный уголовный суд (МУС) иск о преступлениях против человечности против Моралеса и некоторых его политических соратников в связи с блокировкой автомобильных дорог в рамках общенациональной забастовки, которая якобы привела к гибели 40 человек, больных COVID-19, из-за нарушения поставок кислорода в больницы.

"Они прекрасно знают, что эти жалобы ни к чему не приведут, потому что они ложные, они являются дымовой завесой в нынешней избирательной гонке, чтобы отвлечь внимание боливийского народа от экономической, медицинской и гуманитарной катастрофы, которую переживает Боливия", - заявил Моралес.

По его словам, временное правительство страны "продолжает свою оплачиваемую клеветническую кампанию".

Временное правительство Боливии также обвиняет Моралеса в ряде преступлений, включающем растление несовершеннолетних, терроризм и коррупцию. Политик называет эти дела политическим преследованием.

Президентские выборы в Боливии состоялись 20 октября прошлого года. Оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила, что во время голосования были зафиксированы многочисленные нарушения. Тогда Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Новое руководство страны объявило о проведении новых президентских выборов, в которых Моралесу запретили участвовать в качестве кандидата. Но экс-президент, находящийся сейчас в Аргентине, руководит президентской кампанией "Движения к социализму".
Sputnik
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Игорь Драко
Милые тёти против альфа-, бета- и гамма-самцов
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?
Анатолий Шумченко
ОТВЕТЫ АНАТОЛИЯ ШУМЧЕНКО НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ...
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]