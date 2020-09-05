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Лексус и Вован, эксперт и депутат Госдумы о "перехваченном" Лукашенко разговоре

«Перехваченный» белорусской разведкой «разговор между Варшавой и Берлином», который накануне опубликовало государственное телевидение, а ранее анонсировал Лукашенко, никак не связан с российскими пранкерами Лексусом и Вованом (Алексеем Столяровым и Владимиром Кузнецовым).



«Мы к этому не имеем отношения», — ответил Кузнецов РИА Новости, запросившему комментарии сразу после выхода «разговора» об Алексее Навальном. Возможная причастность других пранкеров пока не установлена. 

Как сообщалось ранее, запись разговора также передана на изучение российским спецслужбам. 

«К любым подобным записям я бы относился очень осторожно, потому что подобного образа записи, особенно когда они используются в публичной сфере, могут собирать элементы, скажем так, недостоверности», — пояснил агентству член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Он также отметил, что отношения России Германии «не должны страдать» от публикаций Минском подобных «перехватов».

 
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