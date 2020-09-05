Сергей Черечень: «Независимость Беларусь уже потеряла…»

В начале августа кандидат в президенты Беларуси бизнесмен Сергей Черечень ответил на предложение А.Лукашенко реформировать любое из белорусских предприятий.





«Если наши кандидаты или вечные эксперты-экономисты, нигде не работавшие, кроме интернет-форумов и телеграм-каналов, знают рецепт, как без социальных взрывов реформировать предприятия, я готов их не только выслушать, – сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту. – Более того, обещаю любому дать возможность показать себя на практике. Предприятий предостаточно – крепких, хороших, например, БАТЭ, «Могилевхимволокно», «Белшина», «Камволь» – выбирайте, идите, покажите себя, как вы умеете это делать».





Черечень отреагировал незамедлительно: заявил, что готов хоть завтра взять развитие Минского моторного завода под свое крыло. Причем вне зависимости от исхода выборов: «Мы готовы провести комплексный аудит (диагностику) на Минском моторном заводе и дать подробное заключение о деятельности предприятия с указанием проблемных зон. На основании результатов аудита нами будут предложены рекомендации по плану мероприятий и конкретных действий для выхода предприятия из кризиса и повышения его эффективности».





– Сергей, получили ли вы ответ на свое весьма конкретное предложение?





– Да, конечно. Уже неделю ведем переговоры с Министерством промышленности. На этой неделе должна быть трехсторонняя встреча представителей Моторного завода, Минпрома с нашей командой. Пока все хорошо.





– Расскажите, пожалуйста, подробнее, каким бы вы хотели видеть Минский моторный завод. И почему выбрали именно это предприятие?





– Изначально специфика компаний, с которыми я работаю, – моторная группа. И я прекрасно понимаю нюансы работы именно этого предприятия. Плюс у меня еще партнеры в Германии, это именитые компании по производству моторных комплектующих. Они готовы приехать в Беларусь и вместе с нами провести аудит завода.





– Власть охотно откликнулась на вашу инициативу?





– У нас сейчас идет действительно конструктивный диалог, посмотрим, чем все закончится. Мы ежедневно созваниваемся, пытаемся организовать процесс взаимодействия так, чтобы моя команда пришла на завод. Как ни странно, по словам руководства Минпрома, основной негатив сейчас как раз со стороны руководства самого завода. Они всячески пытаются противодействовать тому, чтобы мы пришли и сделали аудит.





– Вы лично с министром Петром Пархомчиком общаетесь?





– Нет, на уровне начальников управлений пока.





– Вам не кажется, что это не очень серьезно?





– Я прекрасно понимаю, когда тебя хотят отфутболить и когда на самом деле выстраивают диалог. На этой неделе мы должны встретиться с первым заместителем министра промышленности – он был в отпуске, у нас произойдет трехсторонняя встреча, мы сможем показать профессионализм нашей команды по управлению и построению бизнес-процессов.





– Не могу не вспомнить историю некогда успешного бизнесмена Александра Муравьева. У него тоже было много всяких хороших бизнес-планов по поводу «Мотовело». Но он, если вы не забыли, уже который год в тюрьме.





– В конечном итоге Муравьев не выполнил условия инвестиционного договора, им предъявили непосредственно это. В данном случае мы не заходим с коммерческим интересом. Мы идем на Минский моторный завод, чтобы провести аудит и наладить бизнес-процессы. Мне в Минпроме сразу задали вопрос: мол, сколько будет стоить ваш труд? Я ответил: это наша гражданская позиция, и наша команда будет работать безвозмездно. Нам важно показать прогрессивность команды, сформировать историю успеха. Это основная задача. Для нас главное – результат.





– Вы хотите оставить нынешнего гендиректора завода? Или сами возглавите предприятие?





– Нет, я не хочу быть гендиректором. Мы хотим показать и исправить ошибки, которые сегодня допускает завод. В прошлые годы я тесно взаимодействовал с этим предприятием и отлично знаю, где у них существенные проколы. Мы хотим дать рекомендации, как все улучшить. И если в процессе аудита мы поймем, что у нас достаточно неплохое взаимодействие с Администрацией президента и Минпромом, если будем видеть, что нам дадут возможность по результатам аудита перестроить работу предприятия, мы, возможно, поставим туда своего кризисного управляющего и будем исполнять тот план, который предоставляем на реализацию. Но это будет видно по ходу пьесы.





Сам я не хочу быть во главе предприятия, у нас достаточно много других глобальных наработок и дел, которые необходимо сделать после президентской кампании. Мы хотим показать ту эффективную работу, новые подходы, которые уже сейчас нужны нашей стране.





Мы не хотим заниматься популистскими вещами, принимать заявления, мы хотим делать совершенно конкретную работу.





– Сергей, а какое у вас ощущение от всего того, что происходит сейчас в Беларуси? Протесты, лишение доступа независимых медиа к Дому печати и системе распространения, аннулирование аккредитаций для иностранных журналистов, увольнение академика Мрочека, заявления о том, что страну хотят порвать на британский флаг, везде шпионы и враги, не очень внятный Координационный совет… У вас все это складывается в единый пазл?





– Я пытаюсь очень мягко донести в своем телеграмм-канале и в соцсетях свою позицию, которая многим, кстати, не нравится. Мне кажется, ситуация простая. После неподписания дорожных карт Российская Федерация заточила зуб на нашу страну и лично на Александра Лукашенко. Многие процессы по раскачке ситуации, которые случились, происходили в том числе и с привлечением российских сил.





Я уверен, что сейчас Беларусь уже не независимая и суверенная. К большому моему сожалению… Есть определенные договоренности, которыми объясняется чрезвычайно уверенное поведение Александра Лукашенко в последнее время. Заметьте: Путин в третий раз на днях заявил, что признает выборы в Республике Беларусь. Такого прецедента никогда не было, чтобы руководитель другой страны столько раз заявлял об одном и том же!





Ситуация по Беларуси решена и, к сожалению, не в нашу пользу.





– И что дальше? Война? Революция?





– Мне кажется, ни войны, ни революции быть не должно. Потому что, если сюда зайдут представители российских силовых структур, нам будет нечего им противопоставить. Мы привыкли позиционировать себя спокойной страной. Даже на акциях протеста белорусы убирают за собой мусор, разуваются, перед тем как залезть на лавку.





Да, у нас есть люди, готовые идти на амбразуры. Но их не так много, чтобы противостоять российским силовым структурам. И, повторюсь, Россия уже научена горьким опытом в Украине, поэтому здесь они будут придерживаться договорных

отношений 1999 года по Союзному государству, и проведут все в формате двухсторонних отношений между Россией и Беларусью. Будет референдум, изменение Конституции с ограничениями сроков президентского правления, перераспределением ветвей власти и прочее.





Возможно, будет какой-то переходный период – Лукашенко все же не сдается, не хочет уходить под нажимом протестов. Каковы детали этого переходного периода – думаю, мы узнаем в самое ближайшее время. А пока я для себя вижу это как уже состоявшуюся сдачу суверенитета.



