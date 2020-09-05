Просто и ясно - Хренин. Министр выступил в Москве: «Деструктивные силы предприняли попытки неконституционной смены власти»
Министр обороны Беларуси выступил с докладом на заседании Совмина обороны государств-участников СНГ, государств-членов ШОС и ОДКБ. Вот что, в частности, сказал Виктор Хренин.
"Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти. Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола".
09:59 05/09/2020
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