Фрики и правосудие. Зачем власть устроила фарс с журналистами

По версии омоновцев, корреспондент «Комсомольской правды» Мария Элешевич «призывала людей двигаться дальше, не останавливаться»





Абсурдность милицейских обвинений очевидна: с чего это вдруг сразу шестеро журналистов, представляющих TUT.BY, «Комсомольскую правду» и БелаПАН, взялись руководить студенческим шествием?





Столь же очевидной изначально была цель. Журналистам показали, что отныне жилетка с надписью «Пресса» – не только не защита от произвола силовиков, а, напротив, «особая примета», благодаря которой могут задержать в любой момент.





А чтобы никто не списал происшедшее на чрезмерную ретивость конкретных исполнителей, взяли не одного-двух, а сразу шестерых. И устроили «обзорную экскурсию»: ночь в РУВД, еще две – на Окрестина, суд…

Пресса – это святое.

Юрий Караев, министр внутренних дел

Месседж силовиков абсолютно ясен: «убирайтесь с улиц, нам лишние свидетели не нужны». Можно предположить, что задержания журналистов продолжатся, а сроки увеличатся.





Впрочем, пока больше нервничают «блюстители порядка». Они уже не только прячут лица под балаклавами, но и выступают в качестве свидетелей под псевдонимами.





Секретной информацией является не только реальное имя свидетелей-бойцов ОМОН, но даже в чем они были одеты. На процессе по делу Элешевич адвокат Мочалов спросил, какие штаны были у Млечко (это нужно, чтобы опознать его на видеозаписях).





— Я не могу сказать, это секретная информация, мне еще работать, — заявил омоновец.





— Высокий суд! Это издевательство над правосудием, — возмутился адвокат.





— Вы можете ответить на вопрос? — уточнила судья.





— Нет, я не буду, я сотрудник спецподразделения, мне еще работать, — говорит Млечко.





(фрагмент репортажа TUT.BY)





Весь этот фарс предсказуемо заканчивается обвинительными решениями судей, которые свои лица-имена не прячут (пока?). А общество получает еще одно наглядное подтверждение того, что власть не только не собирается идти на какой бы то ни было диалог, а продолжает беспредельничать, постепенно наращивая обороты.





При этом последствия репрессивных мер, похоже, не анализируются вообще. В противном случае кто-нибудь из «охранителей» наверняка бы обратил внимание на элементарный пример. К чему привела блокировка независимых онлайн-медиа? К взрывному росту популярности телеграм аналов, многие из которых на три порядка радикальнее и гораздо менее уязвимы в случае публикации непроверенной информации. Теперь с ними собираются бороться дедовскими методами.





Можно распространять и делать очень хорошие листовки. До сих пор меня впечатляют те плакаты, те призывы, которые были созданы во время Великой Отечественной войны… Мы не должны от этого отказываться!





Виктор Тумар, начальник НИИ Вооруженных Сил Беларуси





Листовки против телеграм-каналов… Ну удачи вам.





Пытаться запугать журналистов, чтобы они ушли с улиц, в эпоху, когда у каждого встречного-поперечного смартфон с видеокамерой – занятие совершенно бессмысленное. Шила в мешке не утаишь, и доказательств преступных деяний тех, кто должен защищать закон, становится все больше.



