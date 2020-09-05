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Политолог: Свергнут его протестующие или нет, Лукашенко все равно обречен

Локальные успехи Александра Лукашенко в борьбе с протестующими против итогов выборов не дают ему шансов на сохранение власти в ближайшей перспективе, сказал политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру



«Что касается Лукашенко, то он достиг локального успеха, он подавил выступления. Но дело в том, что Лукашенко абсолютно все равно, как будет меняться система власти в Белоруссии: ее разрушат, как на Украине, в результате государственного переворота, или Белоруссия будет реформироваться в общее с Россией пространство. Дело в том, что абсолютная власть Лукашенко все равно кончилась», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Лукашенко может «поиграть» еще полгода-год, но если он не начнет реформы, его рано или поздно свергнут.

Если же он начнет реформы, то ему придется уйти самому, потому что вне режима личной власти он управлять не умеет, добавил Ищенко.
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