Снова на посту: Равкова откомандировали в Министерство обороны
В четверг, 3 сентября главой Совбеза был назначен Валерий Вакульчик Бывшего госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова откомандировали в Министерство обороны.
Соответствующее распоряжение президента №328 было опубликовано на Национальном правовом портале Беларуси 4 сентября.
Напомним, что в четверг, 3 сентября Лукашенко сделал перетасовку силовиков, назначил нового госсекретаря Совета безопасности. Им стал бывший глава КГБ Валерий Вакульчик. А на его место был назначен Иван Тертель, который возглавлял Комитет госконтроля. Исполняющим обязанности главы КГК был назначен Василий Герасимов.
08:17 05/09/2020
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