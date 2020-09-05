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Официальный представитель Беларуси в ООН назвал нелегитимной встречу Совбеза в ООН

Неформальная конференция Совета безопасности ООН по ситуации в Беларуси, которая прошла 4 сентября, является нелигитимной и противоречит Уставу ООН. С таким заявлением выступил постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков.

"Авторитет и репутация Совета безопасности, таким образом, должны уважаться и защищаться. Будучи открытыми для широкого и конструктивного диалога, мы никогда не примем попытки других стран-членов злоупотреблять полномочиями Совета безопасности, в том числе проводя неофициальные встречи, как сегодня, чтобы набрать политические очки, применяя избирательный подход", — цитирует TUT.by слова белорусского дипломата.

Как ранее сообщалось, на заседании Совбеза ООН сегодня рассматривали ситуацию с правами человека в Беларуси. Перед членами ООН выступила Светлана Тихановская, которая призвала ООН немедленно прислать в Беларусь мониторинговую миссию.

Официальный представитель Беларуси заявил, что такие слушания нарушают положения Устава ООН. Вопросы нарушения прав человека, по его словам, должны рассматриваться соответствующими органами ООН, имеющими полномочия на осуществление подобной деятельности. Между тем, напомним, Беларусь отказывается признавать и выполнять решения Комитета ООН по правам человека.

В поддержку белорусского дипломата выступил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский. По его словам, ситуация в Беларуси не должна обсуждаться на заседаниях Совета безопасности, так как не несет угрозы миру и является внутренним делом самой Беларуси
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