Видеофакт. «Мы один народ!» звучало у стен КГБ. Лукашенко не дождется братоубийственной войны
Первые скандировали «Лукашенко в автозак!» и «Жыве Беларусь!», вторые шли с крестами и пели гимн.
Как сообщает TUT.BY, на площади Независимости стоит микроавтобус без номеров. В нем замечены люди без формы.
На подходе милиционеры в синей форме предупреждают журналистов, как им действовать в случае активных действий силовиков против протестующих.
23:26 04/09/2020
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